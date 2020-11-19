رشا راغب: بناء الإنسان أهم مشروع قومي في مصر

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الاهتمام بالإنسان يعتبر من أهم المشاريع القومية التي تنفذها الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناء الإنسان هو المشروع القومي التي تساهم الأكاديمية بدور فيه، من خلال تهيئة وتدريب الشباب من خلال العديد من البرامج والتدريب الميداني على الأرض.

وأضافت "راغب"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، أنه تم تمكين عدد من خريجي البرنامج في عدد من المناصب، سواء وزراء أو محافظين، أو نواب محافظين ونواب وزراء، وهناك الكثير من النماذج، لأن خلق الشخصية القيادية لا يكون بالضرورة بتقليد منصب قيادي، ولكن بالشعور بالمسؤولية والقدرة على الإنتاج، وهذا هو الهدف الأسمى والأهم.

وتابعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن تولي الشباب مناصب قيادية أمر طبيعي، لأن الدولة بها 60% من الشباب، ولا أحد يشك في كفائتهم، والشباب لم يخذلوا التوقعات التي وضعت عليهم في كافة المناحي، والمناصب التي تقلدوها، وتوليهم للمناصب أمر طبيعي.

وعن وجود شباب في البرلمان المصري، قالت إنه سيكون هناك تواجد حقيقي، ونبض حي وقدرة على التغيير، لأن جزء من الذين عُينوا في غرفتي البرلمان هم خريجي البرامج المختلفة للأكاديمية، وتم تدريبهم وتأهيلهم من الناحية النيابية والسياسية، وكيف يتولوا مناصبهم بطريقة فاعلة، وسيكون لهم دورا فاعلا ومؤثرا على الأرض.

أما بالنسبة لطريقة التدريب في الأكاديمية، فأشارت إلى أنها تنتج نهجا تفاعليا، مع اللجوء لذوي الخبرة، لصقل ثقافة وشخصية المتدربين، ويتم تصميم كل برنامج حسب نوعية الطالب، مؤكدة: "معندناش حلول جاهزة في الدرج، ولكن كل برنامج نذاكر طبيعة المتدربين، ثم نضع لهم برنامجها خاصا لكي يأتي بثماره لأن التدريب لا بد وأن يكون مؤثرا".