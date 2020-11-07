رشا راغب: المجتمع المصري متحضر والتشريع أهم أدواته

حرصت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، على الإدلاء بصوتها في لجنتها الانتخابية بمدرسة الخلفاء الإعدادية بنين بمنطقة مصر الجديدة، بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة القاهرة.

وصرحت راغب أن حرصها على الإدلاء بصوتها هو لإيمانها بأن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على كل مواطن مصري يرغب في مستقبل أفضل له ولأبنائه وحق دستوري لا يجب التخلي عنه، وبأن المجتمع المصري لا يختلف عن غيره من المجتمعات المتحضرة ويجب أن يكون التشريع هو أحد أهم أدواته فى إجراء تحولاته الكبرى على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

كما أعربت عن فخرها بالتمثيل القوى للشباب تحت قبة البرلمان الذي يساهم في خلق كوادر شبابية؛ وذلك باعتبارهم المحرك الرئيسي الفعال لأي إصلاح أو تغيير في المجتمع.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قد أعلنت عن فتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب في الفترة من 17 لـ26 سبتمبر الماضي، وتجرى الانتخابات على مرحلتين؛ أقُيمت الأولى فى دوائر 14 محافظة، بينما تُقام الثانية في دوائر 13 محافظة ومن ضمنها محافظة القاهرة.

وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، اليوم، في الساعة التاسعة صباحًا، وسط استعدادات وتعزيزات أمنية في جميع مقرات اللجان الانتخابية التي ستشهدها 13 محافظة من محافظات الجمهورية، وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويحق لنحو 29 مليونًا و476 ألفًا و387 ناخبًا التصويت في 10292 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية من مجلس النواب.

ويتنافس على المقاعد الفردية والمقدرة بنحو 141 مقعدًا انتخابيًا، 2085 مرشحًا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. وفي نظام القوائم، يخوض سباق المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، على دائرتين وفقًا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية: الدائرة الأولى وهي "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وتتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر في مواجهة تحالف المستقلين وذلك على 100 مقعد. والدائرة الثالثة وهي "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، تضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتضم 42 مقعدًا ويتنافس فيها قائمة أبناء مصر والقائمة الوطنية من أجل مصر.