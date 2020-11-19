"الأكاديمية الوطنية للتدريب": شروط الالتحاق صعبة.. لكن دي حاجة كويسة

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن شروط الالتحاق بالأكاديمية تكون حسب البرنامج الخاص بالمتدربين، موضحة أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة يقبل الشباب حتى سن 40 سنة، وهو متوقف حاليا نتيجة ظروف انتشار فيروس كورونا، لأنه يتعذر استقبال وفود من الدول الأفريقية حاليا.

وأضافت "راغب"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، أن هناك برنامج آخر، وهو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث تخرج منه دفعتان، والدفعة الثالثة بدأت في التدريب، ويختص به العاملون بالدولة، بكافة أجهزتها أو مؤسساتها، سواء جهاز إداري، أو هيئات قضائية، أو قطاع أعمال، وكل ما هو هيئة أو مؤسسة أو وزارة تحت عباءة الدولة، ويستطيع أي شخص يعمل فيها أن يتقدم للبرنامج طالما تنطبق عليه الشروط.

أما عن صعوبة شروط الانضمام للأكاديمية، وعدالة القبول بها، فقالت "راغب": "الشروط صعبة، ولكن دي حاجة كويسة، لأن لو عايزين نخبة وصفوة وناس عايزة تشتغل على نفسها، لازم نحط شوية معايير في الأول مش أي حد يجتازها، لكن حد اشتغل على نفسه، ويرى أن تطوير إمكانياته مهم له، وهذا هو العدالة لأنه مينفعش ندي الفرصة لحد مشتغلش على نفسه زي حد اشتغل على نفسه".

وأشارت إلى أن الأكاديمية تضع معايير ثابتة خلال اختبارات الالتحاق بها، والتقديم هو تقديم حر على الموقع الإلكتروني للأكاديمية الوطنية للتدريب، ولكن "مش بتيجي لينا توصيات على حد أو ترشيحات من حد، والشخص المتدرب لازم هو يقدم بنفسه".

وكشفت عن أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة هو البرنامج المكمل للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، حيث يستهدف برنامج "التنفيذيين" الفئة من 30 إلى 45 سنة، وهو يمتد لمدة عام، وكل طالب يدرس كل ما هو له علاقة بالدولة المصرية مثل الاقتصاد، واستراتيجية 2030، وغيرها، بالإضافة إلى المهارات القيادية للطالب، والتعامل مع الإعلام بفاعلية، وكل ما هو له علاقة بتطوير مهارات الشخص، بالإضافة إلى برنامج رياضي، وثقافي، ويذهبون إلى مسارح ويقرأون كتب، وهناك انتخابات للنوادي، وتدريب الدفع المختلفة على الانتخابات، وتدريبهم على عمل المحليات.