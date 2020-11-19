باسل الخطيب رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان القدس السينمائي

أعلن الدكتور عزالدين شلح، رئيس مهرجان القدس السينمائي الدولي، أن إدارة المهرجان التي تعمل بالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية، بالتعاون مع جمعية رؤية شبابية، اختارت المخرج باسل الخطيب، رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الروائية سوريا، والمخرج بسام الذوادي، رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية البحرين، وكذلك تشكيل لجنة الهواة.

وتقدم "شلح" بشكره وامتنانه للجان التحكيم ولإدارة المهرجان على جهودهم من أجل الارتقاء بالمهرجان، الذي سوف ينطلق في 29 نوفمبر، وحتى 6 ديسمبر 2020؛ إذ تشكلت لجنة تحكيم الأفلام الروائية:

سوريا: المخرج باسل الخطيب، رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الروائية؛ إذ أخرج 8 أفلام طويلة، آخرها دمشق حلب والاعتراف، و7 أفلام قصيرة، و29 مسلسلا طويلا، منها: "وأنا القدس، وأيام الغضب، وونزار قباني، وخريج كلية الإخراج السينمائي والتلفزيوني من معهد السينما في موسكو".

المغرب: المخرج الدكتور عز العرب العلوي، مخرج وسيناريست وأستاذ جامعي يدرس السينما بالجامعة المغربية، أنجز العديد من الأفلام الوثائقية والتلفزيونية والسينمائية، وصاحب الرائعتين السينمائيتين أندرومان ودوار البوم.

الأردن: الفنانة عبير عيسى، التي اشتهرت بأعمالها الدرامية، لها فيلم "بوابة الجنة من إنتاج المؤسسة العامة للسينما في سوريا، والمخلص عن السيد المسيح"، وأفلام من إنتاج الهيئة الملكية للأفلام في الأردن، ولها 140 عملا دراميا و50 سهرة تليفزيونية.

فلسطين: المخرجة لينا البخاري، حاصلة على درجة الماجستير في الفنون الجميلة، اختصاص مرئي مسموع، من كلية كاليفورنيا للفنون، تدير وتدعم البرامج المستمرة التي تركز على الاستثمار في الإنتاج السينمائي وبناء المواهب، ونشر ثقافة السينما في فلسطين.

وكذلك المخرج خالد السويركي، له العديد من الأفلام الروائية والوثائقية، وشارك في العديد من لجان التحكيم، منها مهرجان "القدس السينمائي الدولي، والقاهرة للإذاعة والتليفزيون"، خريج كلية الإخراج السينمائي من أكاديمية الثقافة بروسيا.

وذكر رئيس مهرجان القدس السينمائي الدولي، أن لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، سوف تتناول الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة، ولديها الجائزة المستحدثة، وجائزة محمد بكري لأفضل فيلم وطني عن فئة الأفلام الطويلة، وقد تشكلت لجنة الأفلام الوثائقية:

البحرين: المخرج بسام الذوادي، رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية؛ إذ أخرج أول فيلم روائي طويل على مستوى مملكة البحرين، بعنوان: الحاجز، وله فيلم زائر، وآخر حكاية بحرينية، وأخرج العديد من الأعمال الدرامية والتليفزيونية، وهو خريج المعهد العالي للسينما بالقاهرة، قسم الإخراج.

لبنان: المخرجة كارول منصور، متخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية لأكثر من 30 عاما، ولها العديد من الأفلام غطت منصور العالم من سريلانكا إلى لبنان إلى أوزبكستان، وحصلت على تقدير وتكريم دوليين لأفلامها.

فلسطين: المخرجة ريما محمود، لها العديد من الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة منها فيلم "حلم بلا عودة، وقرارك بفرق، وسارة، وأرواح معلقة"، وهي خريجة إعلام واتصال، وحاصلة على دبلوم في إنتاج الأفلام الوثائقية.

فلسطين: الفنان شريف، قدم أعماله في العديد من المعارض الفردية والجماعية في غزة ورام الله وبيت لحم والقدس وعمان وبريطانيا والولايات المتحدة والشارقة ودبي والقاهرة وباريس وروما وميلانو ومرسيليا، خربج آداب من الولايات المتحدة.

ومنها أيضا الدكتور خالد الحلبي، باحث وأكاديمي سينمائي في مجال صناعة الأفلام الوثائقية، محاضر بجامعة الأقصى وفي عدد من الجامعات الفلسطينية في غزة لمساقات صناعة الأفلام الوثائقية والتصوير التلفزيوني.

واقتصرت لجنة تحكيم أفلام الهواة على أعضاء من فلسطين، وتشكلت من المخرج فتحي عمر؛ إذ أن له العديد من الأفلام القصيرة، منها: قليل من الحب، والمفتاح، والسيناريست خالد خماش، له تاريخ في كتابة السيناريو، وكتب سيناريوهات لأكثر من 10 أفلام، ومدير التصوير معمر أبو طبيخ، عمل مدير تصوير لعدد من الأفلام منها، مقبرة الأحياء، ونداء الحرية، ومخاطبة الآخر.