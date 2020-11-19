خالد الجندي: "السيسي" نعم القوي والأمين

وجّه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على الهواء مباشرة أثناء تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc".

وقال "الجندي": "سيادة الرئيس السيسي عاوز أقول لك على الهواء، تذكر قول الله تبارك وتعالى (إن خير من استأجرت القوي الأمين)، الحقيقة من يوم ماعرفناك في برنامجك الانتخابي، بتعتبر نفسك أجير عند هذا الشعب تعتبر نفسك خادما لهذا الشعب".

وتابع: "شُفنا الضعيف عندك كبير شوفنا المحتاج بالنسبة لك قوي شفنا المظلوم صاحب حق وقوة وسلطة، حضرتك نِعم القوي ونعم الأمين نسأل الله أن يثبت على قوتك وأن يعنيك على إتمام الأمانة وأن يرزقك بطانة الخير دائما أبدا وأن يستعملك ولا يستبدلك صلى الله على النبي محمد وصحبه وسلم".

"لعلهم يفقهون" هو برنامج ديني اجتماعي يومي يقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبدالمعز بأسلوب عصري يركز على تجديد الخطاب الديني ويهدف إلى الارتقاء بوعي المسلمين.