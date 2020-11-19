المصريون في عيون "السيسي".. تكافل وكرامة يخدم 15 مليون مواطن

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات، والأطفال بلا مأوی ضمن أولوياته، منذ توليه الحكم خلال 6 سنوات وفقا لأهميتها، مكلفا بمواصلة جهود التنمية وتحقيق الإنجازات وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والعوز.

برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وزيادة المعاشات

يعد برنامج تكافل وكرامة، الذي تنفذه وزارة التضامن منذ مارس 2015، همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولى بالرعاية ونجحت الدولة في تغطية جميع المحافظات الـ27 متمثلة 5630 قرية وعزبة ونجع في 345 مركزا إداريا بتلك المحافظات، ووصل إجمالي المستفيدين 3.6 مليون أسرة تضم مايقارب 15 مليون مواطن.

عند إطلاق البرنامج في 2015 كان عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد منها 86% تکافل و14% كرامة وظلوا هكذا حتى نهاية عام 2017، وزادت مخصصات الدعم النقدي الذي يشمل كرامة وتكافل والضمان الاجتماعي من 5.1 مليار جنيه.

سكن كريم :150 ألف أسرة في عيون الدولة

كما تم توفير سكن كريم لـ150 ألف أسرة، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلى جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف، وتنفيذ المشروع القومي لحماية الأسرة المصرية من الطلاق "مودة"، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وإنشاء وتطوير500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائي، وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.