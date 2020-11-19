إنجازات القوى العاملة: صرف 2.9 مليار جنيه للعمالة المتضررة من كورونا

حققت وزارة القوى العاملة إنجازات ملموسة في قطاعات كثيرة، فيما يتعلق بأوضاع العمال، وتوفير حياة كريمة لهم، فضلا عن المساهمة بقوة في تأمين أوضاع العمالة المصرية في سوق العمل بالخارج والداخل.

كذلك كان للقوى العاملة دور ملموس في إنهاء المشاكل التي يتعرض لها العاملون بالخارج، والحصول على مستحقاتهم المالية.

«الوطن» تستعرض أهم إنجازات القوى العاملة في السطور التالية:

خصصت وزارة القوى العاملة نحو 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة في 27 محافظة لتوفير "حياة كريمة" لهم، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السيسي قدم الدعم غير المسبوق للعمالة المنتظمة بالتوجيه بصرف مرتباتهم

وقدم الرئيس السيسي الدعم غير المسبوق للعمالة المنتظمة بالتوجيه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا في قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، حيث قامت الوزارة بصرف أربع دفعات من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة المتضرر من فيروس كورونا بإجمالي بلغ نحو 481 مليونا و465 ألفا و412 جنيها، مليونا و600 ألف و52 جنيها، لنحو 161 ألفاً، و396 عاملا يعملون فى 2365 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.

تحويل قيمة الإعانة المقررة للعاملين المضارين على حساب المنشأة لدى البنك

وقد تم صرف إعانة الطوارئ للعاملين بهذه المنشآت من خلال تحويل قيمة الإعانة المقررة للعاملين المضارين على حساب المنشأة لدي البنك، أو استخراج شيك لأمر المنشأة بقيمة الإعانة، على أن يتم صرف الإعانة للعاملين بمعرفة المنشأة، وفي حال عدم وجود حساب للمنشأة بالبنك، يتم تحويل الإعانة لصراف مديرية القوى العاملة المختصة للصرف بمعرفة المديرية.

صرف منحة 2.4 مليار جنيه لـ1.6 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة

وبالنسبة لـ العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا وجه الرئيس بصرف منحة لهذه الفئة بمقدار 500 جنيه تصرف على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، بإجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه ليوفر الأمان لتلك الفئة فى هذه المرحلة، وقد قام الرئيس بنفسه بتفقد مواقع العمل للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للعمال، مؤكدا عدم المساس بمرتبات العمال، وعدم تسريحهم في تلك الظروف التي يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات هذه الجائحة، وبذلك كانت مصر سباقة في اتخاذ تدابير احترازية للحفاظ على العمال وأصحاب الأعمال.

خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5%

ساهمت وزارة القوى العاملة في خفض معدلات البطالة، بنسبة 1.5% لتصل إلى 6.3% من قوة العمل وذلك قبل أزمة كورونا، وكان معدل البطالة قد بلغ 7.7% من إجمالي قوة العمل البالغة 29 مليونا و8 آلاف فرد في الربع الرابع من عام 2019، وارتفع إلى 9.2% بسبب الجائحة خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020، بعد أن كان 13.2% خلال الربع الأول من (يناير/ مارس) 2013.

توفير أكثر من 60 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص

نجحت الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة في توفير أكثر من 60 ألف فرصة عمل، خلال العام 2020، بمتوسط 5 آلاف وظيفة شهريا، من خلال النشرة القومية للتشغيل الشهرية التي تقوم بالإعلان عن فرص العمل للشباب والخريجين شهريا بالموقع الرسمي للوزارة.