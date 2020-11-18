القوى العاملة: انتهاء تدقيق أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة غدا

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الدولة أنفقت في المرحلة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة حوالي 2 مليار و400 مليون جنيه، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالانتهاء من تدقيق البيانات، لكي تعرض عليه، ثم تحديد موعد للصرف في المرحلة الثانية.

وأضاف سعفان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الأربعاء، أن الجهات التي تدقق الأسماء سوف تنتهي من مهمتها نهاية الأسبوع الحالي، وتعرض على مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، ثم تحديد يوم للصرف.

وتابع وزير القوى العاملة، بأن حوالي مليون و600 ألف عامل استفادوا من المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية ستكون هناك زيادة في الأعداد ولكن ليست كبيرة، مشيرا إلى أن هذه مبادرة رئاسية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة، وسيجري الصرف من الـ100 مليار جنيه، التي كان الرئيس السيسي، قد خصصها في وقت سابق، لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن دعم العمالة غير المنتظمة، مع بداية ظهور كورونا في مصر، حيث وجه في أبريل الماضي، بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات الجائحة، مقدارها 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر.

وفي سبتمبر الماضي، رغم خروج البلاد من أزمة الجائحة، إلا أن الرئيس السيسي، أعلن استمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري.