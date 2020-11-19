الداخلية تعلن مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لـ31 ديسمبر

أعلنت وزارة الداخلية، مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 31 ديسمبر 2020، وذلك فى إطار حرصها على التيسير على المواطنين فى تركيب الملصق الإلكتروني، لكافة أنواع المركبات.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

وأكدت الوزارة، استمرار تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

وعن كيفية استخدام الخدمة، أوضحت الوزارة أنه يكون عن طريق تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg، واختيار خدمات المركبات، ثم اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني، ثم سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة 8 مساءً تيسيرا لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.