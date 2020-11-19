بعد استغاثة شقيقه.. ضبط طالب بحوزته كلبان عقرا طفلا في الشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على طالب، بحوزته كلبان، عقرا طفلا بمنطقة الشيخ زايد، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

بدأت الواقعة برصد الأجهزة الأمنية تداول أحد البرامج التليفزيونية استغاثة مواطن، من وجود شخص يتجول بكلبين، هجما على شقيقه الأصغر، مُحدثين به إصابات بالغة.

وتبين بالفحص أن قسم شرطة ثاني الشيخ زايد، تلقى بلاغا من أحد المواطنين بتعرض نجله لعقر كلب، ما نتج عنه إصابته بجروح.

وتمكنت قوة من مباحث القسم من تحديد مُرتكب الواقعة، وتبين أنه يملك كلبين، وضبط وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وعلل حدوثها بسبب استثارة المجنى عليه للكلب، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.