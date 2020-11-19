"الصحة" تستهدف فحص 11 مليون طالب ابتدائي خلال الفترة المقبلة

تستهدف وزارة الصحة والسكان، فحص قرابة 11 مليون طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في مبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر على الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية، إحدى حملات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وحسب تقرير معلوماتي "إنفو جراف" صادر عن وزارة الصحة والسكان؛ فإن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية، يدرسون في 29 ألف و444 مدرسة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتضمن "الإنفو جراف"، أن المبادرة فحصت منذ انطلاقها مطلع شهر نوفمبر الجاري حتى الآن 2 مليون و687 ألف و671 طالب وطالبة خلال الـ19 يوما الماضيين.

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة مستمرة حتى نهاية العام الدراسي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن الخدمة المقدمة في المبادرة، تستهدف طلبة كلاً من المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة.

كما تقدم المبادرة خدماتها للطلاب سواء كانوا من المصريين أو غير المصريين المقيمين في مصر.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أعلنت تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ64 ألفا و590 مواطنا من خلال 61 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الاول من شهر نوفمبر الجاري.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 493 عيادة، مشيرا إلى أنه تم إجراء 9 آلاف و903 تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 14 ألفاً و468 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 749 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.