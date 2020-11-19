الصحة العالمية: مناعة الإصابة الأولى بكورونا "مؤقتة".. وننتظر أياما قاسية

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إنه لا بد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستكون صعبة، وربما أقسى من الـ9 أشهر الماضية لجائحة كورونا.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم، إمكانية الإصابة مرة ثانية بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه تم تسجيل حالات عدوى ثانية في إقليم شرق المتوسط، مشيرا إلى أن المناعة التى تتشكل من الإصابة الأولى ليست دائمة، لكنها مؤقتة وقد تتفاوت الإصابة نفسها من بسيطة إلى شديدة.

وأشار المنظري، إلى أن لقاح فايزر وفقا لما تم الإعلان عنه، يحتاج إلى الحفظ في 70 درجة تحت الصفر، مضيفا: "هى من أبرز التحديات الخاصة بانتاج اللقاحات وإيصالها للمحتاجين، لكن الشئ الجيد أن اللقاحات الأخرى التى تم الإعلان عنها تحتاج ما بين 2 إلى 8 تحت الصفر، وهى إمكانيات موجودة في معظم دول العالم، وفقا لبرنامج تطعيم الأطفال"

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وخصصت عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

واعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.