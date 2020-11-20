لو مسافر للعمل في الخارج.. تعرف على حقوقك وواجباتك لدى صاحب العمل

في ظل الجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة، للحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، حرص محمد سعفان وزير القوى العاملة، على التنبيه باستمرار والتشديد على الممثلين العماليين بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بضرورة عقد اللقاءات والندوات لتعريف العمالة المصرية بدول العمل على حقوقهم وواجباتهم تجاه صاحب العمل، لاسيما العمالة الحديثة.

الوزارة أصدرت دليلا لتعريف المصريين العاملين في الخارج بحقوقهم وواجباتهم

وكانت وزارة القوى العاملة قد أصدرت كتيبا، كدليل لتعريف العمالة المصرية بالخارج بحقوقهم وواجباتهم، والوطن تستعرض أهم الحقوق والواجبات التي أوردها الكتيب فيما يلي:

1. العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وصاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري "مؤسسة - شركة " يعمل لديه عامل أو أكثر مقابل أجر.

2. الأجر الفعلي عبارة عن "الأجر الأساسي مضافا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل".

3. يجب أنّ يكون عقد العمل مكتوبا، وحال عدم كتابته يجب على العامل وحده إثبات العقد وحقوقه، التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات "إقامة مدونا بها اسم صاحب العمل".

تنظيم الإجازة السنوية حق يملكه صاحب العمل

4. صاحب العمل هو الذي يملك حق تنظيم الإجازة السنوية للعامل، وذلك وفقا لما نص عليه نظام العمل السعودي "مادة 109" وفقا لمدة الخدمة لدى صاحب العمل، إذ يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل عن 21 يوما، وإجازة سنوية لا تقل عن 30 يوما بعد 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدما ويتمتع بها في سنة استحقاقها، ويحدد صاحب العمل مواعيدها وفقاً لمقتضيات العمل، وأنّ يخطر العامل بميعادها بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يوما.

5. يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام إجازة العيد، وذلك وفقا للمادة "106"، التي أوردت الحالات التي يجوز لصاحب العمل بشكل استثنائي وعدم التقيد بأحكام المادة 98، التي تنص على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثاني ساعات في اليوم، والمادة 104 الفقرة (أ) والتي تنص على يوم "الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية".

6. الحالات التي يجوز العمل بها هي: أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والأوكازيون، والعمل لمنع وقوع حادث خطر، وتلافي خسارة محققة، ومواجهة ضغط عمل غير عادي، والأعياد والمواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار وزير، وفي جميع الحالات لا يجوز العمل أكثر من 10 ساعات يومية أو 60 ساعة أسبوعية.

غرامة 5 الاف ريال لمنع العامل في السعودية من الحصول على إجازته السنوية

7. إذا لم يمكن صاحب العمل العامل من التمتع بإجازته السنوية المقررة بموجب نظام العمل السعودي، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن 5 آلاف ريـال وفقا للمادة 239، التي تنص على: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة، بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على 5 آلاف ريال.

8-. لا يجوز للعامل أنّ يعمل لدى صاحب عمل آخر في أثناء إجازته وفقا لما نص عليه النظام في المادة 118، والتي تنص على "لا يجوز للعامل في أثناء تمتعه بأي إجازة من المنصوص عليها في هذا الفصل، أنّ يعمل لدى صاحب آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أنّ العامل قد خالف ذلك، فله الحق أنّ يحرمه أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما قد دفعه من أجر.

9. بالنسبة للعمالة في المملكة العربية السعودية، فقد أجاز قانون العمل السعودي تأجيل إجازة العامل السنوية إلى سنة أخرى، سواء كان ذلك بناء على طلبه وبموافقة صاحب العمل، أو بناء على رغبة صاحب العمل فقط وذلك وفقا للمادة 110.

10. يحق للعامل في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل السنة التالية لسنة الاستحقاق.

11. يحق للعامل الحصول على أجر في حالة حصوله على إجازة مرضية عن الثلاثين يوما الأولى، وبثلاث أرباع الأجر عن الستين يوما التالية، ودون أجر للثلاثين يوما التي تلي الثلاث أشهر وذلك خلال السنة الواحدة.

12. يجوز لصاحب العمل أنّ ينهي عقد العمل خلال فترة المرض إلا إذا استنفد العامل الإجازات المرضية المقررة نظاما دون أنّ يتماثل للشفاء، ويتحمل صاحب العمل مصاريف الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة للعاملات لديه.

13. إبلاغ أسر المتوفين عن طريق الشؤون القنصلية للمواطنين للإفادة برغبتهم بشأن دفن أو شحن الجثمان وتوكيل من يرونه لمتابعة الإجراءات، وذلك في حال عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى من المقيمين بالدولة التي توفي بها.

14. التعامل مع المستشفيات وأقسام الشرطة والمرور والدفاع المدني لإنهاء الإجراءات.

حقوق العامل المتوفى في دولة العمل

15. شرح الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتوفين لممثل أسرة المتوفى، خاصة فيما يتعلق بالحوادث التي تستوجب التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل.

16. متابعة الحوادث الكبيرة متابعة دقيقة ونقل الأحداث والبيانات أولا بأول للوزارة.

17. إرسال ملفات مستندات الوفاة التي ترد من السلطات المحلية والتي تضم: شهادة الوفاة – جواز السفر- مختصر عن التحقيقات التي تمت في الواقعة – التقارير الطبية – ما تم بشأن متعلقات المتوفى الشخصية – المستحقات النظامية لدي جهة العمل، إلى الشؤون القنصلية للمواطنين لتسليمها للورثة، وذلك بعد الاحتفاظ بنسخة منها كمرجع للقنصلية.

18. التصديق على جميع شهادات الوفاة مجانا، ليتم اعتمادها بمصر واستخراج شهادة وفاة مصرية.

19. متابعة مستحقات وتعويضات المتوفين.

20. تلقى جميع الشكاوى من الشؤون القنصلية للمواطنين التي تتضمن المطالبة بحقوق ومستحقات ورثة المتوفين، ومخاطبة السلطات المحلية لمساعدة الورثة في الحصول على مستحقاتهم، أو التعامل بالطرق الودية مع المؤسسات والشركات جهة عمل المتوفين للحصول على هذه الحقوق.

21. إرسال الشيكات المسلمة للقنصلية والخاصة بمستحقات المتوفين إلى الشؤون القنصلية، لتسليمها إلى بنك ناصر الاجتماعي مع إبلاغ الورثة بذلك.

22. استلام المتعلقات المالية والمادية لإرسالها للورثة.

23. حضور جلسات الحق الخاص في بعض الحالات التي لا يستطيع الورثة فيها توكيل محام.

24. المستندات المطلوبة لإصدار تصريح الدفن بالدولة التي توفي بها أو لشحن الجثمان.

25. أنّ يكون مقدم الطلب من أحد أقارب المتوفى من الدرجة الأولي مثال "الأب، الأم، الابن، الزوجة، والأخ"، أو يوجد توكيل رسمي من أحد من هؤلاء لأحد الأشخاص الذي يتولى الإجراءات.

26. تقديم صورة من تقرير الوفاة من المستشفى.

27. تقديم خطاب من الشرطة في حالة الحوادث (إن أمكن).

28. صورة من جواز السفر للمتوفى والإقامة.

29. صورة من جواز سفر أو إقامة مباشر الإجراءات.

30. في حالة شحن الجثمان إلى مصر يتم توجيه مباشر الإجراءات للتقدم للسلطات المحلية، بطلب للموافقة على شحن الجثمان، مدعما بصورة جميع المستندات السابقة بعد إنهاء إجراءات التحقيق بالشرطة، ثم يتم نقل الجثمان إلى المستشفى الخاص بتجهيز الجثمان.