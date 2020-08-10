إيقاف نشاط 6 شركات لإلحاق العمالة في الخارج لمخالفة القانون

قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط 6 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له لحين زوال أسباب الإيقاف، فضلًا عن رفع الإيقاف عن شركتي "بغدادي"؛ لإلحاق العمالة المصرية في الخارج ترخيص 739 شركات، و"المصرية العالمية" ترخيص رقم 712؛ لزوال أسباب الوقف.

وأوضح سعفان، أن الشركات الست التي جرى إيقاف نشاطها هي شركة "بلان" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1223، و"عبدالرازق" ترخيص رقم 398 ، و"قمر إسكندرية" ترخيص رقم 732، و"دانة النخبة" ترخيص رقم 746، و"النهار" ترخيص رقم 1188، و"أبوعوف" ترخيص 1040 شركة؛ لحين توفيق الأوضاع.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط؛ للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

ولفت سعفان إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تفتش وتتابع أوضاع شركات إلحاق العمالة.