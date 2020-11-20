محرك البحث جوجل يحتفل بيوم الطفل العالمي

احتفل محرك البحث العملاق جوجل بيوم الطفل ونشر صورة كرتونية لأطفال على صدارة صفحته الرئيسية احتفالًا بهذه المناسبة.

وتحتفل الدول بيوم الطفل في تواريخ مختلفة وفي 20 نوفمبر من كل عام يحتفل عدد من دول العالم بيوم الطفل العالمي بحسب توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة 1954.

ويعتبر هذا اليوم يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وقد أعلنت الأمم المتحدة في هذا اليوم قانون حقوق الطفل، وتختلف بعض البلدان في الاحتفال بهذا اليوم.