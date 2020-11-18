محرك جوجل يحتفل بالذكرى الـ71 لميلاد الفنان أحمد زكي

احتفل محرك البحث العملاق جوجل بالذكرى الـ71 لميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، ونشر صورة له على صدارة صفحته الرئيسية.

وولد أحمد زكي في 18 نوفمبر عام 1949 بمدينة الزقازيق، وحصل على دبلوم الصنايع، ثم بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج عام 1973، بتقدير امتياز.

وقدم أحمد زكي للسينما والمسرح والتلفزيون عددا كبيرا من الأعمال الرائدة، والكثير من الأفلام التي تعتبر الأشهر في تاريخ السينما العربية مثل: البريء، والهروب، وموعد على العشاء، وأيام السادات، وأرض الخوف، وإسكندرية... ليه؟، واضحك الصورة تطلع حلوة.

وكان آخر أعمال أحمد زكي فيلم "حليم"، وتوفي في القاهرة يوم 27 مارس عام 2005، إثر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.