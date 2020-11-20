مصرع 3 مسجلين في تبادل إطلاق النار مع رجال أمن بورسعيد

شهدت منطقة العرب ببورسعيد فجر اليوم الجمعة، تبادل إطلاق النار بين رجال أمن بورسعيد وثلاثة من المسجلين جنائيا، وأسفرت المطاردة عن وفاة المسجلين.

وأوضح مصدر أمنى ببورسعيد، أن تحريات رجال المباحث الجنائية تحت إشراف اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، قد أسفرت عن تحديد مكان اختباء ثلاثة من المسجلين جنائيا وهاربين من مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية من تنفيذ حكم جنائي، وكانوا مختبئين داخل أحد العقارات بأحد المنازل فى تقاطع شارعى الشرقية وأبو الحسن بنطاق حي العرب.

وبمطاردة المسجلين بادروا بإطلاق النيران ومحاولة الهروب فبادلهم رجال البحث الجنائى إطلاق النيران وأسفر عن مصرعهم دون إصابات من رجال الأمن وتمت السيطرة على الموقف، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.

يذكر أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت من ضبط 183 قطعة سلاح نارى، و260 قضية مخدرات وتنفيذ 80643 حكما قضائيا متنوعا فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية وتضمنت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط (عدد 183 قطعة سلاح نارى، بحوزة 152متهم).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (80643) حكم قضائى متنوع بإجمالى (6450) محكوم عليه ،تضمن(345) حكم جناية. ,(24343) حكم حبس جزئى. (4741) حكم حبس مستأنف.,(39966) حكم غرامة.,(11248) حكم مخالفة ,و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (260) قضية مخدرات بحوزة (283) متهم، وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (62) متهم.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (6) متهم إرتكبوا (9) حوادث متنوعة.,وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (32) متهم لممارستهم أعمال البلطجة. ,وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (297) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24315) مخالفة مرورية. ,وفى مجال فحص السائقين: فحص (66) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.