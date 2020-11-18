وكيل تعليم بورسعيد: التعليم الفني عصب وركيزة المشروعات القومية

أعرب دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية التعليم ببورسعيد، عن فخره بطلاب مدارس التعليم الفني بالمحافظة، وما يبذل من جهد لتغيير المفاهيم والثقافة الموروثة تجاه هذه النوعية من التعليم مؤكدا أنه لا يقل أهمية عن التعليم العام.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن التعليم الفنى أصبح عصب وركيزة الصناعات والمشروعات القومية، بعد توفير فرص لتدريب الطلاب بالمصانع إلى جانب الدراسة من خلال التدريب المزدوج وفق إحتياجات سوق العمل ووفقا للتخصصات المطلوبة.

وقال دكتور نبوي باهي، إن معظم المصانع التى يتدرب بها الطلاب أصبحت تصدر منتجاتها إلى أمريكا وأوروبا والدول العربية، ما يعد نقلة إدارية وفنية كبيرة يجب على الطلاب الإستفادة منها لرفع الكفاءة المهنية والمهارية لهم.

ووجه وكيل الوزارة الشكر إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على دعمه الدائم للمنظومة التعليمية بشكل عام والتعليم الفنى بشكل خاص كما وجه الشكر إلى رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال جنوب بورسعيد وأعضائها على التنسيق الدائم وتبنى تدريب الطلاب بمصانع الجمعية و رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها اليوم، بمصانع جنوب بورسعيد (58 مصنعا) ونظمتها إدارة التعليم الفنى بالتنسيق مع جمعية شباب الأعمال جنوب بورسعيد بحضور محمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام و عمرو شيحة رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال وأمينها العام محمد السمان و مجدى كمال رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد وقيادات التعليم الفنى.

جدير بالذكر أن الجولة شملت 6 مصانع هى جولد باك للكرتون والمنتجات الورقية والبركة للمصنوعات الجلدية والشركة المصرية العالمية للمصنوعات الجلدية وجنى ستار وفوكس دينم وإيدج للملابس الجاهزة بمشاركة طالبات 3 مدارس هى "الزهور الصناعية للبنات وأحمد عرابى التجارية للبنات والشهيد إبراهيم محمد على التجارية للبنات ومشرفيهم".