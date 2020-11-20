السير عكس الاتجاه تفاديا لتجمعات المياه بطريق الحرية في الإسكندرية

تسببت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتي الآن، في ارتفاع منسوب المياه بالشوارع الرئيسية؛ إذ تسبب تجمعات المياه بالمحور الثاني الرئيسي في المدينة، طريق الحرية أو كما يطلق عليه شارع أبو قير، في سير السيارات عكس الاتجاه.

وحاول سائقي التاكسي وأصحاب السيارات الهروب من تجمعات المياه، تحديدا في منطقة سبورتج شارع أبو قير، السير عكس الاتجاه، تفاديا لحدوث أي تعطل للسيارات، خاصة مع عدم ازدحام السيارات في الشوارع، بسبب الطقس السيئ.

وضربت السيول والأمطار الغزيرة مدينة الإسكندرية، يصاحبها رعد وبرق، ولم تتوقف حتى الآن، ومازالت مستمرة في موجة هي الأعنف والأشد.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق عددا كبيرا من الشوارع، مع ارتفاع منسوب المياه بها وأسفل الكباري، وفي الترع؛ بسبب تساقط الأمطار دون توقف، بدرجة وصلت إلى حد السيول.

ويتواجد عمال شركة الصرف الصحي في الشوارع؛ من أجل سحب المياه المتراكمة، خوفا من غرق المدينة، خاصة مع تساقط كميات كبيرة تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتستمر هذه النوة، وفق الأرصاد، يومي الجمعة والسبت؛ إذ تشهد المحافظة أمطارا غزيرة على فترات متقطعة، وعلى مناطق متفرقة من أنحاء الإسكندرية.