بتكلفة تصل إلى 33 مليون جنيه.. افتتاح مسجد إمام المجددين الشافعي

يفتتح، بعد قليل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبصحبته الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أعمال التطوير داخل مسجد الإمام الشافعي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته.

وتشهد وزارة الأوقاف، طفرة كبيرة في ملف عمارة المساجد خاصة، مساجد آل البيت والصالحين، حيث تولي الدولة المصرية ممثلة في الأوقاف ووزيرها الدكتور محمد مختار جمعة اهتمام شديد بتلك المساجد لما لها من مكانة خاصة عند المصريين.

وبحسب الوزارة فإن عملية التطوير والترميم للمسجد وصلت تكلفتها بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف، ويقوم الوزيران ومحافظ القاهرة بتفقد أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة مسجد الإمام الشافعي والتي تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي بتكلفة تقدر نحو 20 مليون جنيه.

20 مليون جنيه قيمة رفع كفاءة قبة الإمام الشافعي

وقررت وزارة الأوقاف أن تكون خطبة الجمعة ، تكريما للإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره، حيث خصصت موضوع خطبة الجمعة للحديث حول الإمام ودوره التجديدي.

وقالت الوزارة، في بيان لها: قررت الأوقاف أن يكون موضوع "الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره" موضوع خطبة الجمعة القادمة، وذلك بمناسبة افتتاح مسجده الجمعة القادمة بعد صيانته وتطويره بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والآثار بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية.

ويؤدي الوزير خطبة الجمعة بمسجد الإمام الشافعي بالقاهرة تحت عنوان "الإمام الشافعي ودوره التجديد في عصره".

وشددت الوزارة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

502 مسجد يتم افتتاحهم خلال 81 يوما

كما تفتتح الوزارة يوم الجمعة المقبل أيضا 49 مسجدًا آخر على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال 81 يومًا من أول سبتمبر حتى الجمعة المقبل 502 مسجد.

وأكدت الوزارة أنه في سبيل الوفاء بواجبها في عمارة بيوت الله، وفي أبلغ رد عملي للدولة المصرية على جماعات أهل الشر والمتاجرين بقضايا الدين، تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبل تسعة وأربعين مسجدًا جديدًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه في واحد وثمانين يومًا فقط 502 مسجد على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة تليق بوطننا العظيم.

أوضحت الوزارة أن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد مبنًى فقط، إنما يأتي الاهتمام بها صيانة ونظافة، وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها، بقصد نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد، وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف، وقطع دابر المتطرفين من أي سيطرة على بيوت الله.

6 ملايين جنيه إحلال وتجديد وصيانة وفرش بيوت الرحمن

ونجحت وزارة الأوقاف في توصيل صوت مصر الوسطي للعالم كله ونشر الفكر المستنير وتحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات الدعوية والتنموية، ومنذ أوائل عام 2014 أدركت أنها بصدد الاضطلاع في مواجهة الفكر المتطرف داخليا وخارجيا لا سيما في ظل إعادة مؤسسة الدولة المصرية التي غرس بذورها من جديد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأولاها رعايته واهتمامه ودعمه ولقطاع الأوقاف إنجازات في المجلالات المختلفة منها.

وقام القطاع الديني بوزارة الأوقاف بإنشاء 303 مدراس علمية وعقد 12962 ملتقى فكريا وكذلك إنشاء 1200 مدرسة قرآنية وتسيير نحو 3162 قافلة دعوية بالمناطق النائية والحدودية فضلا عن ضم 2595 محفظاً بالمكافأة أو تطوعاً وإنشاء نحو 15026 فصلا لمحو الأمية.

وصل إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد أكثر من 6 مليارات جنيه كما تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 3203 ما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.