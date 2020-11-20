موظف مفصول يشعل النار في سيارتي إسعاف "اللقيطة" بقنا

أسفر حريق في وحدة إسعاف قفط القصير بقنا، عند الكيلو 45 في قرية اللقيطة، على الطريق، عن تفحم سيارتي إسعاف، وعدم وقوع أي إصابات بشرية بالوحدة.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قفط، بتفحم سيارتي إسعاف؛ إثر حريق ضخم، نشب في وحدة قفط القصير، عند الكيلو 45 بقرية اللقيطة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكشفت تحريات المباحث الأولية، بعد تكثيف الأجهزة الأمنية مجهوداتها بفحص كاميرات المراقبة كافة بالمحال والمناطق المحيطة، أن المتهم في الواقعة، مسعف مفصول من الوحدة منذ شهرين، انتقاما من الهيئة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها لضبط المسعف المتهم في الواقعة، وحرر محضرا بها، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات الواقعة بالتفصيل.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية لفحص تلفيات وحدة الإسعاف بالتفصيل، وما اسفر عنه الحريق، وإعداد تقرير كامل مفصل وتقديمه بشكل سريع.