محمد أنور يكشف عن شخصيته في مسلسل "إسعاف يونس"

كشف الفنان محمد أنور، عبر صفحيته على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تفاصيل الشخصية التي يقوم بها في مسلسل "إسعاف يونس"، حيث ظهر "أنور" خلال بوستر نشره، بشكل شاب يرتدي نظارة وملابس كلاسيك.

تدور أحداث مسلسل "إسعاف يونس" فى إطار علاقة حب بين محمد أنور وسارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

"إسعاف يونس"، بطولة محمد أنور، وسارة سلامة، ومنة عرفة، ومحمد علي رزق، وإيمان السيد، وأحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، وخليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.

وسخر الفنان محمد أنور، مؤخرا من إطلالة الفنانة رانيا يوسف في مهرجان الجونة السينمائي، من خلال صورة قارن فيها نفسه بإطلالتها الأخيرة.

ونشر "أنور" من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لإطلالة الفنانة رانيا يوسف في مهرجان الجونة، وصورة له في أحد عروض "مسرح مصر"، ساخرًا بها من إطلالة "يوسف" في المهرجان.

وقال "أنور"، خلال لقائه في برنامج "عين أون لاين"، والذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أن مسلسل "إسعاف يونس" كان يُحضر له منذ عام ونصف العام، وتعطل تصويره بسبب انشغاله في تصوير مسلسله الأخير "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكي.

وعلق "أنور"، على الصورة قائلًا: "نفس الشيء ولكنكم تحبون رانيا يوسف"، وسط تفاعل كبير من متابعيه مع تلك الصورة.