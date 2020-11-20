وزير التعليم العالي يصدر حركة تعيينات جديدة في الجامعات المصرية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

- الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيسا لجامعة الإسكندرية.

- الدكتور جمال عبدالرحمن محمد علي، نائبا لرئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب.

- الدكتور سامح المراعي، نائبا لرئيس جامعة بني سويف، لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- الدكتور جمال محمد شحاتة، عميدا لكلية التجارة جامعة القاهرة.

- الدكتور أحمد جلال جاد، عميدا لكلية الزراعة جامعة عين شمس.

- الدكتور سامح حمدي سرور، عميدا لكلية الصيدلة جامعة حلوان.

- الدكتورة ميرفت أمين قاسم، عميدا لكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية.

- الدكتور محمد عبدالحميد فايز، عميدا لكلية تربية رياضية جامعة الإسكندرية.

- الدكتور أمجد حامد عبدالرازق عمارة، عميدا لكلية التجارة جامعة المنوفية.

- الدكتور محمود محمد سليمان الجعيد، عميدا لكلية الآداب جامعة المنصورة.

- الدكتور نصر عبدالوهاب محمد، عميدا لكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق.

- الدكتور كريم مصلح عيسى، عميدا لكلية آداب جامعة سوهاج.

- الدكتور عبدالحميد غلاب، عميدا لكلية الألسن جامعة كفر الشيخ.

- الدكتور بدر عبدالعزيز، عميدا لكلية الآداب جامعة بورسعيد.

- الدكتور حاتم السيد أمين، عميدا لكلية طب أسنان جامعة طنطا.

- الدكتورة سحر عبدالستار إمام، عميدا لكلية الحقوق جامعة السادات.

- الدكتور محمد صالح هاشم حماد، عميدا لكلية العلوم الإدارية أكاديمية السادات.