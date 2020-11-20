الإفتاء: المصاب بكورونا يحرم عليه مخالطة الناس ويمتنع من الذهاب للمسجد

قال الدكتور خالد عمران أمين لجنة الفتاوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية تدعو إلى دفع الأذى عن الناس ورفع الضرر عنهم.

وأضاف عمران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة الشرقاوي في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن من يصاب بفيروس كورونا أو يشتبه في إصابته به عبر يحرم عليه أن يخالط الناس، ومن ثم فإنه يجب أن يمتنع عن الذهاب إلى المسجد رفعا للضرر والأذى عن الناس، مؤكدًا أن من يصاب بفيروس كورونا يحرم عليه مخالطة الناس في المساجد أو غيرها.

وتابع: "ندعو مصابي كورونا من يصرون على مخالطة الناس أن يتقوا الله، فيجب عليهم تجنب هذا الأمر حتى في صلاة الجمعة بالرغم من فضلها، وذلك حفظا للناس، وإذا كان هذا في الصلاة والنزول إلى المسجد، فإن ذلك يكون إثما كبيرا لمن يؤذي الناس بغير ما اكتسبوا من الإثم".