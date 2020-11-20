أنجلينا جولي تخرج فيلم Unreasonable Behaviour من بطولة توم هاردي

تتولى أنجلينا جولي مهمة إخراج فيلم Unreasonable Behaviour، وهو سيرة ذاتية عن مصور الحرب البريطاني دون ماكولين، وسيقوم الممثل البريطاني توم هاردي بدور البطولة.

من المقرر أن يقوم جريجوري بيرك، المرشح لجائزة بافتا من قبل، بكتابة السيناريو الذي سيكون سردًا لحياة مصور الحرب البريطاني الشهير، حيث ذهب من لندن إلى بعض مناطق الحرب الأكثر خطورة في العالم.. بحسب موقع Variety.

قالت جولي: "أشعر بالسعادة بأن تسنح لي فرصة إعادة تصوير حياة دون ماكولين.. لقد انجذبت إلى مزيج فريد من الجرأة والإنسانية، خاصة مع التزام ماكلوين المطلق بمشاهدة حقيقة الحرب، وتعاطفه واحترامه لأولئك الذين يعانون من عواقبها، نأمل أن نصنع فيلمًا يعكس تصوير دون ماكولين عن الأشخاص والأحداث غير العادية التي شهدها".

وأكدت شركة هاردي وبيكر المشاركة في إنتاج الفيلم: "دون ماكولين شخص نكن له منذ فترة طويلة احترامًا عميقًا وعميقًا". وأضافت: "قصته الرائعة هي قصة صدق وشجاعة، ونحن متحمسون لإخراج أنجلينا جولي للقصة، ونتطلع إلى دعم تصويرها لرجل يستحق أن يُذكر لإسهاماته غير العادية وخدمته وعمله المستمر مدى الحياة للإنسانية".

وأنجلينا جولي، مخرجة وممثلة ومنتجة ولدت 4 يونيو 1975 في لوس أنجلوس بولاية كاليفوريا في أمريكا.

مثلت أنجلينا في أكثر من 50 عملا، أخرجت 6 أفلام وشاركت في إنتاج مجموعة أعمال، وخلال مسيرتها حصدت جائزة أوسكار مرة واحدة عام 2000، عن دورها المساعد في فيلم Girl, Interrupted.

وترشحت أنجلينا لجائزة جولدن جلوب 6 مرات، وحصدتها 3 مرات، وترشحت لـ بافتا 4 مرات.

أما توم هاردي، ولد 15 سبتمبر 1977، في لندن، شارك كممثل في أكثر من 50 فيلما، ويحظى بشعبية واسعة، وترشح لجائزة أوسكار مرة واحدة عن دوره المساعد في فيلم The Revenant عام 2016، والذي أخرجه أليخاندرو غونزاليز إيناريتو.