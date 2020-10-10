أنجلينا جولي زوجة عازف بيانو مصاب بالتصلب الضموري في أحدث أفلامها

بدأت الممثلة أنجلينا جولي التحضيرات الأولية لأحدث أفلامها Every Note Played، المقتبس من رواية للكاتبة ليزا جينوفا.

الفيلم يخرجه مايكل سوسي، وانضم الممثل الحاصل على جائزتي أوسكار كريستوف والتز كأحد أبطال العمل.. ويكتب سيناريو الفيلم كل من مونت كلايتون وديفيد مانديل، بحسب موقع Variety.

ستلعب أنجلينا جولي دور كارينا، الزوجة السابقة لعازف بيانو بارع يُدعى ريتشارد والذي يقوم بدوره "والتز"، ويعاني خلال الأحداث من العديد من الخسائر، بينها انفصال ابنته، بعدها تم تشخيصه بمرض التصلب الجانبي الضموري، مع تفاقم المرض وعدم قدرة ريتشارد على العزف على البيانو أو العيش بمفرده، تتدخل كارينا لترعاه.

والممثلة صاحبة الشعبية الواسعة أنجلينا جولي، ولدت 4 يونيو 1975، في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وشاركت في أكثر من 50 عملا، وأخرجت 6 أفلام.

وترشحت أنجلينا جولي لجائزة أوسكار مرة عام 2009 عن دورها الرئيسي في فيلم Changeling، وحصدتها مرة عام 2000 عن دورها المساعد في فيلم Girl, Interrupted.

وفي عام 2014، كرمتها أكادايمية فنون وعلوم الصور المتحركة بإهدائها جائزة Jean Hersholt Humanitarian.

وترشحت أنجلينا جولي لجائزة جولدن جلوب 6 مرات وحصدتها 3 مرات، وترشحت لبافتا 4 مرات، بالإضافة للعديد من الترشيحات والجوائز الأخرى.

وبطل الفيلم النمساوي كريستوف والتز، حصد جائزة أوسكار مرتين الأولى عام 2010 عن دوره المساعد في فيلم Inglourious Basterds، والثانية عام 2013 عن دوره في Django Unchained.

ويشارك كريستوف والتز بطولة أحدث أفلام المخرج ويس أندرسون، والفيلم يضم مجموعة أخرى كبيرة من النجوم بينهم الأمريكي إدوارد نورتون، وبيل موري، بينيشيو ديل تورو، تيموثي شالاميت، والممثلة الشابة سيرشا رونان، تيلدا سوينتون، إليزابيث موس وأدريان برودي.

الفيلم اختارته إدارة مهرجان كان، ضمن المجموعة النهائية لعام 2020، وذلك بعدما أعلنها رئيس المهرجان بيير ليسكور من العاصمة الفرنسية باريس منذ فترة، حيث ضمت القائمة 56 فيلما.