وزير الري: تعميم منظومة التحول الرقمي في جميع جهات الوزارة

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمي.

إنشاء مجموعة من التطبيقات التي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط أنشأ مجموعة من التطبيقات التي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة.

متابعة عقود مشروعات الخطة الاستثمارية

وتشتمل هذه التطبيقات على منظومة لمتابعة عقود مشروعات الخطة الاستثمارية بما يُسهل عملية إعداد التقارير الفنية التي توضح المبالغ المنصرفة ونسب التنفيذ، كما تشتمل على منظومة لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات المحطات وقطع الغيار اللازمة لها، ومنظومة لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها.

تحديث البيانات اللازمة

ووجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.