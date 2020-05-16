محافظ أسيوط يبحث تطوير مركز المعلومات ومنظومة التوثيق الإلكتروني

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال لقائه مصطفى محمد ابراهيم مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، اليوم، دعمه الكامل لتطوير مركز معلومات المحافظة والمراكز الفرعية بالمراكز والأحياء، لافتا إلى البدء في تطوير منظومة التوثيق الإلكترونى بمركز المعلومات ومتابعة أعمال تطوير أقسام مركز معلومات المحافظة والتوثيق الميكروفيلمي، تفعيلاً للبروتوكول المبرم بين المحافظة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، سبل دعم وتطوير مركز معلومات المحافظة، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات للمحافظة في كافة القطاعات، وتحليل تلك البيانات للاستفادة منها فى مشروعات وخطط التنمية المستدامة وتقديمها للباحثين والدارسين بمختلف الجامعات والمراكز البحثية، فضلا عن توثيق كافة المستندات والوثائق الرسمية بالمحافظة، لحفظها وسهولة استرجاعها والاستفادة منها والحفاظ عليها من الضياع والتلف، من خلال منظومة التوثيق الميكروفيلمي، دعما لجهود الاصلاح والتنمية الاقتصادية والحفاظ على الوثائق الحكومية للاستفادة منها للتخطيط للمستقبل وتوفير بيئة خصبة معلوماتية للدارسين والباحثين.

وأشار مدير مركز المعلومات بالمحافظة، إلى الدور الذي يقوم به مركز المعلومات وقسم التوثيق في حفظ المعلومات وتحديثها المستمر، لتقديمها لمتخذي وصانعي القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعداد الخطط المستقبلية والاستراتيجية لخدمة مصالح الدولة والمواطنين، لافتا إلى وجود قسم الذاكرة المؤسسية والذى تم تفعيله بالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء لتحديث منظومة العمل في الإدارات المحلية بالمحافظة والاستعانة بالعناصر البشرية المدربة.