بعد عام من التجهيزات.. "أم كلثوم" تحيي حفلا في قصر عابدين الليلة

تنطلق في الثامنة من مساء الليلة الجمعة أولي حفلات كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية هولوجرام، التي تُقدمها "مجموعة MBC" من داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، على أن يُقام غداً "السبت" الحفل الثاني في ذات الموقع.

ووفق أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، وبرفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، ستُتاح الفرصة أمام عدة آلاف من المشاهدين لمُحاكاة عصر حفلات أم كلثوم والعودة إلي أجواء الزمن الجميل.

ويتضمن العرض الذي تُنتجه شركة NDP بالتعاون مع صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وتنظمه شركة RMC، إطار صارم لكافة اجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19".

يتضمن حفل اليوم وغداً، فقرة أولي تُحييها الفنانة الشابة سناء نبيل التي ترتبط بصلة قرابة مع كوكب الشرق أم كلثوم وستُقدم خلال الحفل أغنيات "امل حياتي"، و"أنساك".

بينما تُقدم صوت مصر الخالد أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، عددا من أغنياتها الشهيرة منها "انت عمري"، و"الف ليلة وليلة"، و"سيرة الحب"، و"لسه فاكر"، و"الاطلال".

وأكد عماد صليبي مدير عام الفعاليات في "مجموعة MBC"، في بيانٍ صحفي: "أننا نفخر بأن نُقدم كوكب الشرق أم كلثوم في سهرة خاصة على المسرح بتقنية الهولوجرام، وبصورة راقية تليق بالفنانة الكبيرة وبتاريخها الفني العريق"، موضحًا أن التحضير للحفل في القاهرة استغرق عاما كاملا ليخرج في أفضل صورة.

وأشار إلى أن قصر عابدين العريق له مكانة مميزة لدى الشعب المصري ويتناسب مع الأجواء الخاصة بروح حفلات كوكب الشرق، ونسعد أن يكون هذا الحفل هو الحفل الجماهيري الأول الذي يُقام في قصر عابدين منذ أكثر من عشرين عاماً ويُسمح فيه بإستقبال الجمهور.

وأضاف عماد صليبي، إلي أنه كان مقرراً اقامة حفل واحد فقط، ونظراً للإقبال الكبير تم إضافة حفل أخر غداً، وأشار إلي أن هناك خطط لإقامة حفلات أخري بنفس التقنية في عدد من المُدن العربية الكبري خلال الفترات المُقبلة.

ومن جانبه أشار حسن حينا المُنتج الفني المُنفذ لعروض الهولوجرام، إلي أن هذه التقنية هي ابتكار فرنسي ويتم تطويره بصورة مستمرة، وهو يعتمد على تكنيك إضاءة ومؤثرات بصرية غير تقليدية تمنح المُشاهد صورة تُحاكي الشخصية الأصلية التي يتم تقديمها، وأوضح إلي أن صعوبة حفلات أم كلثوم تعود إلي أنها أولا شخصية إستثنائية ولها حضور لافت وقوي على المسرح، وثانيا لصعوبة تنسيق الصوت على المسرح وهو ما إحتاج لجهود كبيرة جداً من الفريق التقني,

وأشار إلي أن روح شخصية كوكب الشرق ستكون على المسرح برفقة فرقة كاملة من عشرين عازفا بقيادة المايسترو أحمد عاطف، وقال إن الحفلات السابقة خارج مصر نجحت بصورة لافتة، ونأمل أن يستمتع الجمهور المصري بحفلات أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام كما كان يفعل في الماضي وعلي مدار سنوات طويلة مع كوكب الشرق مُباشرة.

وتتضمن أسعار تذاكر حفل أم كلثوم، فئات عدّة، ما بين 750 جنيهًا، و1500، و2500 وحتى 5 آلاف جنيه، فيما نفدت جميع التذاكر باستثناء الأخيرة البلاتنيوم.

يُذكر أن حفلات كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام هي الأولي جماهيريا التي تُقام في قصر عابدين منذ ما يقرب من 20 عاماً ويُسمح فيه باستقبال الجمهور، وكان هذا الحفل قد أُقيم من قبل في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، وأقيم أيضاُ في دار أوبرا دبي، وحقق الحفلان نجاحاً كبيراً وحضوراً جماهيرياً لافتاً، ومن المتوقع أن تُقام حفلات مُماثلة في مُدن ومناطق أخرى حول العالم.