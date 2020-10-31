التذكرة تصل إلى 5000 جنيه.. أم كلثوم في قصر عابدين بتقنية الهالوجرام

يستقبل قصر عابدين بالقاهرة حفلا يستعيد به زمن الفن الجميل، باستحضار كوكب الشرق السيدة أم كلثوم بتقنية الهالوجارم، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر، الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن يكون حفل كوكب الشرق التي تستعيدها تقنية الهالوجرام على مسرح قصر عابدين، ليلة غنائية فريدة يمتزج بها قوة صوت أم كلثوم، وعظمة وعراقة المكان.

وجاءت أسعار تذاكر الحفل وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة الخاصة بطرح التذاكر كالتالي:

أسعار تذاكر حفل أم كلثوم بتقنية الهالوجرام في قصر عابدين

جاءت التذكرة البرونز لحفل أم كلثوم بسعر 750 جنيهًا.

حددت الشركة المنظمة للحفل سعر التذكرة السيلفر 1500 جنيه.

جاءت التذكرة الجولد بسعر 2500 جنيه.

كما جاء سعر التذكرة البلاتنيوم 5000 جنيه.

الهالوجرام صورة ثلاثية الأبعاد يتم إنشاؤها بإسقاط فوتوغرافي ليظهر عرض مرئي لأي شخص بهيئته العادية في حال عدم وجود بشكل عالي الجودة في الهواء، وذلك باستخدام معدات خاصة، وتطورت التقنية حتى وصلت إلى رؤية العرض بدون نظارات ثلاثية الأبعاد، ويتم استخدام هذه التقنية في الحفلات بمختلف دول العالم والأفلام الخيالية والخيال العلمي

يُذكر أنه تم تقديم حفلات لنجوم توفاهم الله بتقنية الهالوجرام، وحققت نجاحا كبيرا، وتم تنفيذها لأم كلثوم في دبي من قبل، حيث نظمت المملكة العربية السعودية حفلا غنائيا لكوكب الشرق، بتقنية التصوير المجسم، وذلك في إطار فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة".

وظهرت المطربة الراحلة أم كلثوم، أمام جمهور مهرجان شتاء طنطورة الثقافي بالعلا، وقدمت أهم الأغاني خلال مشوارها الفني وأبرزها "أنت عمري" و"ألف ليلة" و"سيرة الحب" و"لسه فاكر"، بصورة حية ثلاثية الأبعاد، كما نظمت دار الأوبرا أيضًا حفل أم كلثوم بتقنية الظهور بشكل ثلاثي الأبعاد على المسرح الكبير.