الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا.. وتسجيل 17 إصابة وافدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 17 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86398 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 6 حالات في فوجيان و4 في شنجهاي و3 في شانشي وحالتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من بكين وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3752 حالة غادر منها 3446 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 20 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81453 شخصا، مشيرة إلى أن 12412 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة بأنه تم تسجيل، أمس، 14 حالة جديدة بدون أعراض جميعهم من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي ما زالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 373 حالة منها 367 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5491 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 609 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5233 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و545 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.