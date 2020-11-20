ألمانيا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا اليومية

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 23 ألفاً و648 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، وفقاً لـ"وكالة الأنباء الألمانية".

وتسجل ألمانيا بذلك رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية، بحسب بيانات المعهد، الذي فاق الرقم القياسي الذي سجلته يوم الجمعة الماضي بواقع 23 ألفاً و542 إصابة.

وارتفع عدد الحالات الجديدة بواقع نحو ألف حالة، مقارنة بأمس، وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 879 ألفاً و564 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 13 ألفاً و630 حالة، بزيادة قدرها 26 حالة مقارنة بأمس.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس 0.99. ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط.ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بتوقيت مدينة فرانكفورت إلى 891 ألفاً و525 حالة، استناداً إلى بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووفقاً لهذه البيانات، وصل عدد وفيات "كورونا" في ألمانيا إلى 13 ألفاً و662 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض "كوفيد - 19"، إلى 570 ألفاً و961 شخصاً.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 42 أسبوعاً على إعلان أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في ألمانيا.