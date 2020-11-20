بروتوكول لتطوير 50 قاعة حضانة بأسيوط ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية حواء المستقبل و16 جمعية أهلية لتنمية المجتمع بأسيوط لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة على مستوى المحافظة كمرحلة أولى من ضمن 200 قاعة مستهدفة، وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة "مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية"؛ بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات.

جاء ذلك بحضور أسعد صابر مسئول الدعم الفني بوزارة التضامن الاجتماعي، والعميد أركان حرب محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط وأحمد عباس ممثل جمعية حواء المستقبل وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة.

وأكد محافظ أسيوط أهمية المشاركة المجتمعية الجادة لمؤسسات المجتمع المدني لمساندة الجهود التنفيذية ودفع عمليات التنمية الجارية بمختلف المجالات والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم في تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين فى القرى والمدن، لاسيما القرى الأكثر احتياجًا وذلك في إطار من الشراكة وتكامل الجهود لتنمية المجتمع المحلي والاهتمام بقضاياه خاصة في قطاع حيوى مثل قطاع الأسرة والنشء.

وأشار المحافظ إلى أهمية البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتطوير دور الحضانات الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحسين ورفع كفاءة دور حضانات الأطفال بمختلف المحافظات ومنها محافظة أسيوط من خلال تهيئة المناخ الملائم لهم لتصبح الحضانات مواقع حضارية مجهزة بالأثاث ومختلف الأدوات والمستلزمات التعليمية اللازمة لخلق أجيال واعية ومدربة على التقنيات التكنولوجية الحديثة.

ووجه الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الاهتمام بالطفولة المبكرة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الطفولة لتشكيل سلوكهم بشكل تربوى سليم، مطالبا بأن يكون التطوير على درجة عالية من الجودة وإنه سيتابع بنفسه أعمال التنفيذ.

ومن جانبه، أوضح أسعد صابر مسئول الدعم الفني بوزارة التضامن الاجتماعي أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يعد أحد مشروعات الوزارة التي تهدف لتمتع الأطفال من الفئة العمرية من عمر يوم إلى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية، حيث تعمل بالشراكة مع الجمعيات الأهلية على تقديم خدمات مميزة للتعليم قبل المدرسي وفقًا لمعايير الجودة التي تؤدى للنمو العقلي والوجداني والنفسي السليم للأطفال من خلال تطبيق المناهج التعليمية والتربوية المتفق عليها من وزارة التضامن الأجتماعي، لافتًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتوفيق أوضاع 11 ألف حضانة غير مرخصة على مستوى الجمهورية وحصولهم على تراخيص من خلال لجنة وطنية تضم كافة الوزارات لعمل تيسيرات في هذا الشأن حرصًا منه على الاهتمام بالطفولة المبكرة.

بدوره، قال العميد أركان حرب محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، إن المديرية رشحت القاعات المستهدفة وفق معايير التطوير للبدء فورًا في التنفيذ فور توقيع البروتوكول الذي يستهدف تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للحضانات بجانب تحديث الاثاثات والتجهيزات والألعاب الملائمة للطفولة ورفع قدرات المشرفين والميسرين والعاملين في مجال الطفولة، بالإضافة إلى رفع قدرات ودرجة الوعي لدى الأسر باحتياجات الطفولة المبكرة نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا داخل الحضانات المسندة للجمعيات الأهلية دعما من الوزارة لهذه الجمعيات التي تعمل مع فئات أولى بالرعاية.