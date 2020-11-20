عاجل.. الحكومة تنفي نيتها غلق الأندية و"الجيم" تحسبا لـ"كورونا 2"

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن اعتزام الحكومة غلق كل الأندية ومراكز اللياقة البدنية "الجيم"، تحسبا للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

ووصف المركز ما يتردد في هذا الصدد بأنه "محض شائعات".

ومن المقرر أن يصدر المركز بياناً تفصيلياً لتنفيد تلك الشائعة بعد قليل.