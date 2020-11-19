خلال انطلاق أكبر قافلة إنسانية.. مدبولي يعتذر للعاملين بصندوق تحيا مصر بسبب التأخير

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اعتذارًا للقائمين بالعمل على صندوق تحيا مصر، في أثناء افتتاح أكبر قافلة إنسانية للفقراء والأسر الأولى بالمساعدة، بسبب التأخير.

وقال مدبولي، خلال حضوره افتتاحية إطلاق القافلة: "بعتذر عن التأخير جدًا والله غصب عني، ودي حاجة جميلة جدًا وحاجة تفرح".

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق صندوق تحيا مصر، أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية، وهى المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".