مستشفى التأمين الصحي بكفر الشيخ يجري فصل "بلازما" لمريضة كورونا 

أعلن مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور محمد أبو سمره، مدير المستشفى، عن قيام المستشفى بإجراء جلسة لفصل البلازما لمريضة تعاني من مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لبيان صادر عن مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، فإن جلسة فصل البلازما، تمت داخل وحدة التداخلات الكلية داخل المستشفى لمريضة تعاني من مضاعفات فيروس كورونا “Guillain–Barré syndrome”.

وأضاف البيان أن عملية فصل البلازما أجريت لأول مرة داخلها وذلك بتعاون مشترك بين إدارة المستشفى، ومديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، مقدمين الشكر لجميع الأطباء وأطقم التمريض داخل وحدة الكلي بمستشفى العبور.

وفي سياق متصل، سجل قسم العزل الصحي في مستشفى سيدي سالم المركزي في كفر الشيخ، 5 حالات إصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثبوت نتيجة التحاليل، والأشعات الخاصة بهم.

وأكد مصدر مسئول في مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أن المصابين الجدد الذين جرى إيداعهم في قسم العزل الصحي بمستشفى سيدي سالم المركزي، أعمارهم مختلفة، ويجري حاليًا توفير الإجراءات الطبية اللازمة لهم وفق بروتوكول وزارة الصحة المتبع.

وقال المصدر، إن إجمالي المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في قسم العزل الصحي، بمستشفى سيدي سالم المركزي، بلغ 25 مريضًا.

وسجل مستشفى بلطيم للعزل الصحي، وفاة حالتي من المصابين المحجوزين بالرعايات المركزة، عقب تدهور حالتهما بعد وضعهما على اجهزة التنفس الصناعي، واكدت مديرية الصحة، انه يجرى دفن ضحايا الفيروس وفق اتباع إجراءات احترازية خوفاً من انتشاره.

ويستمر قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، في استقبال المصابين بالفيروس ممن تستعدي حالتهم وضعهم في الرعايات الفائقة وعلى اجهزة التنفس الصناعي، وذلك للمساهمة في الحد من انتشاره ولمعاونة أجهزة وزارة الصحة في خدمة المرضى.