مدير التأمين الصحي بكفر الشيخ يعتذر عن منصبه لوفاة ممرضتين بكورونا

اعتذر الدكتور أحمد فرج قاسم، مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور محمد السيد ضاحي، عن استمراره في مهام منصبه، لوفاة ممرضتين بفيروس كورونا.

وقال قاسم إن ضغوط العمل والضغوط النفسية الرهيبة التي تعرض لها مؤخرًا في أزمة كورونا أجبرته على التقدم بالاعتذار عن عدم الاستمرار في العمل، حيث إن الضغوط فوق طاقة تحمله، خصوصًا بعد وفاة الحالة الثانية لزميلة له في العمل رئيسة التمريض رشا عبدالحافظ.

وأضاف قاسم، في بيان له، أنه تسلم مهام منصبه منذ نحو عام، وبدأ مرحلة الاستعداد للتأمين الصحي الشامل والتطوير في المستشفى، والذي ما زال مستمراً حتى الآن، لكن داهمت "كورونا" مصر كباقي البلدان، وبدأت الضغوط تزيد على فرع التأمين الصحي ومستشفى العبور، حيث جرى استقبال أكثر من 900 حالة، علمًا بأن طاقة المستشفى 30 سريرًا و6 أسرّة عناية مركزة، وكان معدل التعافي جيدًا، لكن تعرّض الطاقم الطبي لإصابات بلغت 30 حالة، توفي منهم اثنتان، وهي أمور أدت لضغوط نفسية علي، وساهمت في التقدم بطلب اعتذار عن الاستمرار في العمل.