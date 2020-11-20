صور.. محافظ الإسكندرية ينتقل إلى العقار المنهار بحي الجمرك

انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إلي العقار المنهار الكائن بحي الجمرك، بحضور اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وتبين من المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عنه سقوط سقف الدور الثالث والأخير من العقار، وكذلك الأرضي.

وتابع المحافظ جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ 4 مواطنين محتجزين بالعقار، مكلفا بسرعة اتخاذ الإجراءات كافة للمتضررين، معطيا تعليماته لجميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ولجنة الأزمات والكوارث، وجميع الأجهزة المعنية.

وأكد المحافظ فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، والدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار، وعمل كردونا بجميع الشوارع المحيطة بالعقار، حماية لأرواح المواطنين.

وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين الابتعاد عن موقع الحادث؛ ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية، في حالة وجود أية تداعيات أخرى.