تعطل "زراعي اسكندرية" بسبب انقلاب سيارة في طوخ دون إصابات

تعطلت حركة المرور على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، عند مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم 5481، على الطريق الزراعي، أمام منطقة "مزلقان زكي"، بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب فى تعطل الحركة المرورية على الطريق، وتضرر المسافرين وأصحاب السيارات.

انتقلت على الفور الأجهزة المحلية ورجال المرور وقوات الشرطة، وتم رفع السيارة وآثار الحادث، وإعادة تسيير حركة المرور، وتبين من المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة تسببت في انقلاب السيارة من أعلى الكوبرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.