وجه برفع غرامات الري عن منتفعي يوسف الصديق يا رئيس الوزراء

نحن منتفعو تقنين الراضي الزراعية بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، قمنا بتقنين الأراضي الزراعية في المركز حسب قرار رئيس الجمهورية، إلا أننا فوجئنا بإدارة الري بالمحافظة تفرض علينا غرامة 4500 جنيهاً لري الفدان الواحد، ما يعني أننا سنتكبد مبلغ الغرامة، إلى جوار المصاريف التي ننفقها بالفعل على الري وأسعار الأسمدة والأيدي العامة، بالإضافة إلى التزامنا بسداد أقساط تقنين الأراضي في مواعيدها، نناشد السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التخفيف عنا، وتوجيه المسؤولين بمديرية الري بمحافظة الفيوم رفع هذه الغرامات التي تفرضها علينا، حتى نستطيع تسديد رسوم التقنين في مواعيدها.

ناصر شعبان عبدالمنعم

يوسف الصديق - الفيوم