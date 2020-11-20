"كوتشينة وأتاري ودومينا".. أسعار ألعاب التسعينات

"الأتاري والدومينا والكوتشينة" ألعاب تعيد إلى الأذهان فترة التسعينات، حيث كانت البيوت المصرية لا تخلو من هذه الألعاب، قبل التقدم التكنولوجي وانتشار الألعاب الإلكترونية والبلاي ستيشن.

وما زالت تُباع بعض من هذه الألعاب بالمحلات وعلى مواقع التسوق الإلكتروني، وخلال السطور التالية نرصد متوسط أسعارها على النحو التالي:

الأتاري

تراوح سعر أتاري ماريو بين 170 جنيها و300 جنيه باختلاف عدد ونوع الألعاب.

الأتاري جيمز

اختلفت أسعار الأتاري جيمز بين 50 جنيها و240 جنيها، باختلاف الحجم والألعاب.

أسعار الدومينو

بدأت أسعار لعبة الدومينو بسعر 50 جنيها، وجاءت لعبة الدومينو الخشب بـ80 جنيها ولعبة الدومينو الملونة بـ80 جنيها، وباللون الأزرق أو الأخضر أو الأحمر بسعر 100 جنيه.

أسعار الكوتشينة

بدأت أسعار الكوتشينة من 15 جنيها حتى 70 جنيها باختلاف جودتها سواء كانت ورق أو بلاستيك، أما الكوتشينة الأونو بدأت أسعارها من 15 حتى 20 جنيها.