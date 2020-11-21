أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 21-11-2020 في مصر

اختلفت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، خاصة الطماطم التي وصل سعرها في الأسواق لـ15 جنيها، وتقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق على النحو التالي:

- أسعار الخضروات

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم من 13 إلى 15 جنيها.

سعر البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس اليوم بين 1.5 و6 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

أسعار البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم 5 جنيهات للكيلو جرام.

سعر الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 10 جنيهات.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي اليوم بين 4 و6 جنيهات.

سعر الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي اليوم إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

تراوح سعر كيلو جرام الجزر اليوم بين 3 و6 جنيهات.

سعر البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 12 جنيها.

سعر الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ16 جنيهًا.

سعر البامية

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 22 جنيهًا.

سعر الكوسة

تراوح متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر الخس

وصل سعر الحزمة من 3 كيلو إلى نحو 5 جنيهات.

سعر خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 5 و12 جنيها.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر كيلو جرام الفاصوليا بين 14 و22 جنيهًا.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 22 جنيهًا.

- أسعار الفاكهة اليوم

سعر المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 25 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا، حسب النوع.

سعر الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 7 جنيهات.

سعر الكمثرى

يتراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 8 إلى 15 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

يتراوح سعر الكيلو من 10 إلى 20 جنيهًا.

سعر البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

سعر الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و10 جنيهات.

سعر البلح

تراوح سعر البلح من 8 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 8 جنيهات.

سعر الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.