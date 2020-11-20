الهلال الأحمر: سحب 40 سيارة عالقة في مياه الأمطار بالإسكندرية

نجحت فرق الإنقاذ السريع التابعة للهلال الأحمر المصري، في سحب وإجلاء 40 سيارة عالقة بأماكن تجمعات مياه الأمطار بالإسكندرية، إحداها غمرتها المياه وغرقت بشكل كامل.

وانطلقت اليوم، بمحافظة الإسكندرية، ثلاث فرق مدربة على الإنقاذ والتدخل أثناء السيول، بقوام 15 متطوعا و6 سيارات دفع رباعي مجهزة بكافة أدوات ومعدات الإنقاذ والسحب وحقائب الإسعافات الأولية.

ولا يزال الهلال الأحمر المصري، إدارةً ومتطوعين، في تأهب واستعداد تام من خلال المتابعة المستمرة للأوضاع الطارئة بكافة المحافظات.

جدير بالذكر، أن الهلال الأحمر المصري يقوم بدور رائد في الاستجابة والتدخل لمواجهة تداعيات السيول، منذ ذروة التقلبات الجوية في أوائل العام الجاري، ويتلقى استغاثات الجهات والأفراد من خلال الخط الساخن للهلال الأحمر المصري 15322.

من جانبها، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تزويد مديريات التضامن بكافة محافظات الجمهورية، بما يلزمها من مهمات الإغاثة وضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات، لصرف المساعدات اللازمة، كما وجهت الوزيرة بتخصيص 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية.

وشددت القباج على ضرورة التنسيق مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء وأهمية التواجد المستمر للجان الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية لمواجهة أي حوادث طارئة، بالإضافة إلى مد مراكز الإغاثة بالمعلومات اللازمة عن الأسر التي من المتوقع أن تتضرر من السيول.

وتنسق وزارة التضامن مع أفرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، لمواجهة أي حوادث طارئة، فضلا عن الاتفاق مع المحافظات ورؤساء الأحياء والمراكز لتحديد أماكن الإيواء لتجهيزها لتنفيذ الاستجابة السريعة وقت الأزمة وتقديم كافة سبل الدعم.

وتتمثل مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن المنتشرة بالمحافظات، في الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها، وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات غير المؤمن عليها، وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة، بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة، وتقدير الخسائر في الممتلكات، وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي حال الاستحقاق.