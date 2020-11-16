بالأرقام.. نتائج جهود وزارة التضامن في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن رئيس الجمهورية أطلق مبادرة حياة كريمة في بداية عام 2019، كتكليف لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يتم الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة، تسهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

وأكدت القباج، أنه تم تنفيذ الكثير من التدخلات كالتالي:

- 1000 قرية "تجمع ريفي" تستهدفها المبادرة للعمل بها على مستوى الجمهورية.

- الاستعانة بقاعدة بيانات خريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017-2018، لتحديد القرى المستهدفة.

- العمل تم على القرى التي تعاني من نسبة فقر بدأت من 55% فأعلى، وصولاً إلى 91% فأكثر، وتم البدء بالقرى الأكثر فقراً، مرتبة تنازلياً حسب نسبة الفقر.

- 143 قرية تم استهدافها في المرحلة الأولى "العام المالي 2019/ 2020"، وارتفع عدد القرى المستهدفة في المرحلة الثانية إلى 232 قرية، ومن المتوقع انتهاء استهداف 1000 قرية بنهاية العام المالي 2023/ 2024.

- 16 محافظة تتوزع القرى المستهدفة بها، وتقع أغلب القرى في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية، وهي محافظات: "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح"، وبعض القرى في محافظات الجيزة، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، الإسماعيلية، البحر الأحمر.

- 675 مليون جنيه حجم ميزانية المرحلة الأولى، التي شملت العمل في 143 قرية، تسهم فيها الجمعيات والمؤسسات الشريكة بنسبة تتراوح بين 17% و20%، بإجمالي 100 مليون جنيه تقريباً.

- مليار ونصف إجمالي الميزانية التقديرية لأعمال المرحلة الثانية المقدر العمل في 287 قرية، تسهم فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما قيمته 150 مليون جنيه.

إجمالي التدخلات:

- 2150 وصلة مياه.

- 812 وصلة صرف.

- 2877 ترنش/خزان.

- 8385 تركيب سقف.

- 7296 رفع كفاءة منازل.

- 18 تطوير منشآت خدمية وتطوير وحدات اجتماعية.

- وحدتين صحيتين تم تطويرهما.

- 126 قافلة بيطرية.

- 284 قافلة طبية.

- 2277 عملية جراحية.

- 9257 عملية عيون.

- 1207 أجهزة تعويضية.

- 17801 نظارات.

- 8 مدارس تم تطويرها.

- 44 حضانة تم تطويرها.