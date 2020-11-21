في 7 خطوات.. تعرف على خطة الغرفة التجارية لتنشيط السياحة بجنوب سيناء

قال أحمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية بجنوب سيناء، إن أجندة عمل الشعبة بجنوب سيناء خلال الفترة المقبلة تعتمد على 7 عناصر، حيث سيتم الاهتمام والترويج لها بالتعاون مع الغرفة التجارية بجنوب سيناء ومحافظة جنوب سيناء، موضحا أن آليات العمل ستعتمد على ما يلى:

أولا - الترويج للسياحة الثقافية فى جنوب سيناء، مثل معبد حتحور على قمة جبل سرابيت الخادم وغابات الأعمدة الفرعونية به ومناجم الفيروز بقمته وقلعة نويبع بمنطقة الترابين وميناء دهب البحرى، ووادى النصّب بجنوب سبناء وقلعة الجندى بوسط سيناء.

ثانيا - الاهتمام بالترويج للسياحة البيئية كسياحة المخيمات والسفارى فى الصحراء والمحميات وسياحة الغوص، لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة والتى تعتبر كنوزا إلهية وهبها الله لتلك المنطقة والتى لا توجد فى أى دولة فى العالم سوى فى مصر، وذلك بما تمتلكه من طبيعة جغرافية فريدة كالجبال الملونة والجبال البيضاء ووادى الوشواش ووادى قنى وغيرها من الوديان، وأبو جالوم ومحمية البلو هول ومحمية رأس محمد ومحمية نبق.

ثالثا - الترويج للسياحة الصحية كعلاج الروماتيزم بالرمال والعلاج النفسى والروحى من خلال الأماكن الطبيعية التى تمتلكها مصر، وحمام موسى بالطور والذى يستخدم كعلاج لأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وحمام فرعون.

رابعا - الاهتمام بالترويج للسياحة الدينية والمتمثلة فى دير سانت كاترين الشهير، والذى يعتبر مجمع الأديان السماوية فى العالم والذى يحتوى على مخطوطات إسلامية ومسيحية نادرة لا توجد إلا فى هذا الدير، وأيضا عيون موسى وهى العيون التى تفجرت لنبى الله موسى وشعبه أثناء خروجهم من مصر عبر سيناء ومسار العائلة المقدسة بجنوب سيناء وديرالسبع بنات.

خامسا - الاهتمام بالترويج للسياحة الشاطئية من خلال المنتجعات السياحية على الشواطىء

سادسا - الاهتمام بالترويج للسياحة الرياضية والترفيهية كإقامة العديد من المسابقات والمناسبات الرياضية والحفلات العالمية

سابعا - العمل على استقطاب عمالة مدربة ومؤهلة للتعامل مع الأنماط السياحية المختلفة.