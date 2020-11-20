مستثمرو السياحة: 90% من السياح المتواجدين في مصر حاليا أوكران

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية "مستثمرو السياحة" بجنوب سيناء، إن الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا حافظت على بقاء الفنادق بكل من شرم الشيخ والغردقة مفتوحة حتى الآن.

وأضاف لـ"الوطن" أن 90% من السياح المتواجدين بمصر حاليا من الأوكران والـ 10% الباقية تأتي من دول صربيا وبيلاروسيا وسويسرا.

وأوضح أن نسب الإشغال حاليا بفنادق المدن السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر، إضافة إلى الأقصر وأسوان ضعيفة للغاية، مشيرا إلى أن أعداد كبيرة من الفنادق الموجودة بالغردقة وشرم الشيخ أغلقت أبوابها ومنحت موظفيها إجازات لعدم وجود زبائن ولحين عودة السياح، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ستبدأ في استعادة عافيتها بداية من شهر مارس المقبل.

وأرجع عبداللطيف السبب الرئيسي لتراجع أعداد السياح الوافدين لمصر حاليا إلى بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا التي ضربت العديد من الدول الأوربية وتسببت في قيام العديد من الدول كبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بإلغاء خططها لتسيير رحلات إلى مصر خلال الفترة الحالية، كما أن قرارات الغلق العام التي اتخذتها بعض الدول المصدرة للسياح لمصر مثل فرنسا تسببت في توقف الرحلات السياحية الوافدة منها، إضافة إلى أن بدء العام الدراسي بمصر تسبب في عزوف المصريين عن السفر إلى المدن السياحية المصرية.

السياحة ستعود نهاية الربع الأول من العام المقبل

ومن جهته قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لمصر باتت لا ترسل سياحا حاليا بسبب الموجة الثانية من كورونا وارتفاع الأصابات بالعديد من الدول الأوربية وإعلان العديد منها منع سفر مواطنيها للسياحة خارج الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ هذه الدول في إرسال سائحيها لمصر نهاية الربع الأول من العام المقبل وذلك في ضوء إيجاد مصل لفيروس كورونا وبدء طرحه في الأسواق خلال الشهور القليلة المقبلة.

يشار إلى أن أعداد السياح الذين زاروا مصر منذ يوليو الماضي وحتى الآن بلغ أكثر من 410 ألف سائح.