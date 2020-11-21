كيفية إسعاف شخص فاقد للوعي في 8 خطوات

قد يجد البعض نفسه وجهًا لوجه أمام شخص فاقد للوعي، سواء في المنزل أو العمل أو حتى الطرق العامة، ولا يعرف الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالة ومساعدتها حتى يتم إسعافه من خلال رجال الاسعاف.

وعليه، تقدم "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقراءها كيفية اسعاف شخص فاقد للوعي في التقرير التالي.

خطوات إسعاف شخص فاقد للوعي

أولًا: يجب التأكد من أن محيط الشخص فاقد الوعي آمن ولا يوجد ما يثير القلق أو يعود بالضرر على الشخص المسعف.

ثانيًا: يجب التعامل مع هذه الحالة بحرص فنحن أمام حالة لا نعرف ما حل بها.

ثالثًا: يجب حماية المصاب من أي خطر في محيطه .

رابعً: التأكد من عدم وجود نزيف أو أي إصابة وذلك من خلال فحص الشخص فاقد الوعي.

خامسًا: نغز المصاب في منطقة الصدر للتأكد من مدى استجابته من عدمها وإن لم يستجب فنحن أمام شخص فاقد للوعي .

سادسًا: القرب من فم الشخص للتأكد من عملية التنفس وإذا كان يتنفس بشكل سليم فلا داعي للقلق، أما إذا كان النفس مقطوع فلابد من الاتصال بالاسعاف على الفور وذلك من خلال شخص آخر حتى يتثنى لك مساعدة الشخص.

سابعًا: في حالة فقدان الوعى يحدث ارتخاء لجميع أعضاء الجسم بما فيها اللسان، وعليه لابد أن تساعد الشخص في أن يظل لسانه بعيدا عن مجرى الهواء وذلك من خلال إرجاع الرأس للخلف وفتح الفم بوضع راحة اليد على جبهة الرأس وإمالته للخلف ثم رفع فكه للأعلى بإصبعين أو ثلاثة لمنع رجوع اللسان للحلق حتى لا يسد مجرى الهواء، ثم بعد ذلك افتح الفم ثم نقوم بفحص التنفس مرة أخرى من خلال الجلوس بجانب رأس المصاب ووضع الأذن والخد فوق رأس المصاب، ونلاحظ الاشياء الثلاثة التالية:

- الإحساس بتدفق الهواء من الأنف أو الفم من خلال الخد.

- سماع صوت الشهيق والزفير بالأذن.

- ملاحظة صعود وهبوط صدر المصاب بالعين.

وإذا لاحظنا تلك الأشياء فالمصاب يتنفس، وإذا لم نلاحظ أي شيء فهو لا يتنفس ويجب القيام بالتنفس الصناعي والضغط على الصدر للإنعاش القلبي الرئوي وذلك من خلال:

- الإنعاش القلبي: ويتم من خلال وضع المصاب على ظهره فوق سطح صلب كالأرض مثلًا ونتقوم بإزالة الملابس ونقف بجانب المصاب على الركبة ونحدد مكان الضغط الذي يجب أن يكون في منتصف الصدر و تقوم بالضغط فيها بجمع اليدين في وضعية عمودية بمساعدة ثقل جسدك 30 ضغطة (الضغط يكون بعمق حوالي 5 سنتيمترات و بمعدل 100 ضغطة في الدقيقة).

- تقنية التنفس الصناعي: وتتم بإمالة رأس المصاب للخلف وفتح فمه مع سد انفه والقيام بالنفخ في فم المصاب نفسين و خلال ذلك تلاحظ إرتفاع و صعود مستوى الصدر فإن لم يكن أي مأشر على التنفس تعو د للقيام بالضغط على الصدر مرة أخرى 30 ضغطة كما في الخطوة السابقة، وبعد القيام بخمس دورات (30 ضغطة - 2 نفسين) ولم يعد التنفس وجب الاستمرار فقط بالضغط على الصدر حتى وصول مسعفي سيارة الاسعاف.

ثامنًا: إذا كان الشخص يتنفس فيتم وضعه في الوضعية الجانبية للسلامة وتتم من خلال عدد من الخطوات، وهي أن تجلس بركبك بجانب الشخص وتجعل أحد ذراعيه على شكل زاوية قائمة، ثم تلتقط اليد الأخرى على خده المعاكس تبقي يدك لدعم الرأس، ثم تلتقط بيدك الأخرى الركبة البعيدة عنك، وتطويها ثم تجرها إليك لتقوم بتدوير الشخص على جانبه للحفاظ على لسانه من الارتخاء، وكذلك عدم تسلل الطعام لمجرى الهواء حتى يحتفظ المصاب بالتنفس حتى وصول سيارة الإسعاف.