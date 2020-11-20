والد ضحية سفاح الجيزة: المتهم حاول الانتحار أكثر من مرة بعد القبض عليه

قال "زكريا" والد المجني عليها فاطمة، زوجة المتهم قذافي فتحي "سفاح الجيزة" وإحدى ضحاياه، إن المتهم حاول الانتحار أكثر من مرة بعد القبض عليه.. وطالب فى لقاء أجرته معه "الوطن" بأن يعدمه بنفسه، كما طالب بالقبض على شقيقه "صلاح"، مؤكدا أنه كان على علم بجرائم شقيقه.

وتابع "أنا مش متخيل أنه بيعمل جرائمه دى كلها لوحده".. من جانبه، قال شقيق الضحية "مفيش حاجة تبرد نارنا.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

واعترف المتهم بارتكاب 4 جرائم قتل 3 منها عام 2015، حيث قتل المجني عليها "نادين" شقيقة إحدى زوجاته، مارس 2015، ثم أوهم أسرتها أنها هربت إلى فرنسا مع مخرج سوري، وبعدها تزوج من شقيقتها.

كما اعترف بجريمة قتل صديقه وموكله "رضا"، في أبريل 2015، حيث دفن جثته في شقة بولاق الدكرور، ودفن معه هاتفه المحمول، ثم اشترى خط محمول، وأرسل منه رسالة لشقيق "رضا" المقيم في السعودية، قائلا "أنا اتمسكت في مظاهرة".

كما اعترف المتهم، بارتكاب جريمة قتل زوجته المجني عليها "فاطمة زكريا" ودفنها في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، بجوار جثة "رضا"، وبعدما انتهى من قتلها ودفنها، وأحكم غلق الحفرة، أمسك بهاتفها ثم أرسل رسالة نصية لوالدها، كان نصها "منكم لله أنتم السبب في الجوازة دي.. أنا هسيب البيت وأطفش"، وكان ذلك في يونيو 2015.

فيما اعترف أيضا بقتل ضحية رابعة فى الإسكندرية، وهي المجني عليها "ياسمين"، بعدما طالبته برد 45 ألف جنيه اقترضها منها بعدما رفض الزواج منها.

وقال المتهم فى التحقيقات إنه استدرجها إلى مخزن فى شارع وهران بالعصافرة قبلي، بحجة تسليمها بضاعة تساوي مديونيته، ثم انقض عليها داخل المخزن وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ودفنها بملابسها.

وأكدت التحقيقات أنه زوّر توكيلا باسم المجني عليها "ياسمين" وتمكن من سحب 27 ألف جنيه من دفتر توفير خاص بها.. واصطحبت الشرطة المتهم إلى مكان المخزن، وتم استخراج ما تبقى منها "جمجمة وعظام"، وتم التحفظ عليها فى مشرحة كوم الدكة، ومثّل السفاح جريمته، أمام النيابة العامة والفريق الأمني.