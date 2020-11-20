"سفاح الجيزة" يعترف بتفاصيل قتل ضحيته الرابعة: دفنها بمخزن بالإسكندرية

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات فى واقعة مقتل المجني عليها "ياسمين" الضحية الرابعة لـ"سفاح الجيزة" المدعو "قذافي فتحي"، أن المتهم زوّر توكيلا منها، وتمكن من سحب 27 ألف جنيه، كانت كل ما تدخره المجني عليها، فى دفتر توفير.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات تجري مع المتهم، والذي تم اقتياده من القاهرة إلى مخزن بشارع وهران بمنطقة العصافرة قبلي بالاسكندرية، وسط حراسة أمنية مشددة، بعدما اعترف بقتل ودفن المجني عليها "ياسمين" داخل مخزن، قبل عدة سنوات.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالضحية

وبدأت الشرطة فى أعمال الحفر داخل المخزن، حتى تم التوصل إلى ما تبقى من "ياسمين" وهو عبارة عن الجمجمة وبعض العظام، حيث أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الرفات، وإرسالها للطب الشرعي.

وتم نقل الرفات إلى مشرحة كوم الدكة، نفاذا لأمر النيابة العامة، والتى أمرت بالفحص وكتابة تقرير الصفة التشريحية، وإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA عن طريق أخذ عينة من الهيكل العظمي للمجني عليها، ومطابقته بالبصمة الوراثية لأقاربها، تمهيدا لاستخراج تصريح بالدفن.

واعترف المتهم، خلال التحقيقات، أنه وعد "ياسمين" بالزواج واقترض منها مبلغ 45 ألف جنيه عن طريق بيعها لشقة كانت تمتلكها، وعندما رفض الزواج منها طالبته برد المبلغ، فقرر التخلص منها.

وأكمل المتهم فى اعترافاته بقوله، إنه طلب من المجني عليها الذهاب معه إلى المخزن لاستلام بضائع بقيمة المبلغ المستحق عليه، وبمجرد دخولهما، انقض عليها وخنقها ودفنها بملابسها في مكان العثور عليها في أحد أركان المخزن.

كما كشفت التحقيقات وأعمال الفحص الفني، عن اعترافه بقتل 3 آخرين قبل "ياسمين"، وهم بالترتيب "نادين" شقيقة زوجته، ثم تلاها صديقه وموكله "رضا"، وتلتهما "فاطمة" زوجته، حيث دفن جثتي الثاني والثالثة داخل شقة بشارع العشرين ببولاق الدكرور.