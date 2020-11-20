إثيوبيا تعلق ترخيص "رويترز" وتحذر "بي بي سي" و"دويتش فيلا"

قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية "EBA" إنها علقت الترخيص الصحفي لمراسل وكالة الأأنباء البريطانية "رويترز"، فيما أصدرت رسائل تحذير إلى مراسلي شبكة "بي بي سي" وشبكة "دويتش فيلا".

وأوضحت الهيئة الإثيوبية إن قرارها جاء بسبب "التقارير الكاذبة والمتحيزة عن الشؤون الجارية"، وزعمت أن هذه الوسائل الإعلامية "تضلل العالم وتعتزم إحداث ضغوط دولية على إثيوبيا".

وأشارت الإذاعة اللإثيوبية إلى أنها علقت رخصة مراسل "رويترز" بعد إصدار رسالة تحذير له.

#Ethiopian Broadcasting Authority (#EBA) said it has suspended the press license from #Reuters' correspondent in... Posted by Addis Standard on Friday, 20 November 2020

ويخوض الجيش الإثيوبي معارك في تيجراي شمال البلاد، منذ أسبوعين على خلفية عدم اعتراف الحكومة المركزية بانتخابات الإقليم.